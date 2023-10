Homme grièvement blessé, démission, réouverture... Les infos du 27 octobre à retenir dans la Manche

Comme tous les soirs, nous vous proposons un récap’ des principales infos qui ont marqué l’actu du jour dans la Manche.Dans la soirée de ce jeudi 26 octobre 2023, un homme a été grièvement blessé après avoir été éjecté de sa voiture à Périers (Manche). Il a été héliporté vers le CHU de Caen.

La Salle, nouvelle salle de sport située à Tourlaville (Manche), devait ouvrir ses portes le 18 septembre 2023. Mais un violent orage a contraint la gérante à repousser la date.Un an après avoir été élue Miss Normandie, la Caennaise d'origine manchoise, Perrine Prunier, va transmettre son écharpe régionale, ce samedi 28 octobre 2023 à Caen. Interview.

Grave accident dans la Manche : un homme héliporté au CHU de CaenUn homme de 33 ans a été gravement blessé dans un accident de la route, à Périers (Manche), ce jeudi 26 octobre 2023. La victime a été transportée en hélicoptère vers l'hôpital de Caen (Calvados).

'Les tournois sont les tournois': pour Contepomi, l'Irlande et la France restent les deux meilleures...Si l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se disputeront le titre mondial samedi au Stade de France, l'Irlande reste la meilleure équipe du monde devant la France, selon Felipe Contepomi, légende du rugby argentin.

Angine : vous pouvez désormais vous faire tester directement en pharmacieParmi les maladies qui circulent particulièrement en automne et en hiver : l'angine. D'origine virale ou bactérienne, on en diagnostique neuf millions chaque année.

Depuis quand n'avez-vous pas été vous-même ?CONSEILS - Présenter son meilleur profil, bluffer, jouer un rôle, ou au contraire faire profil bas, enfiler sa cape d'invisibilité… Autant de comportements qui traduisent la difficulté à s'accepter et à s'apprécier.

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l'ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers.