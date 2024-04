Hommages à Sam Whitelock pour sa carrière légendaire

'Tu es une légende !'. Peut-on faire plus juste et concis résumé de la carrière de Sam Whitelock ? En 4 mois à peine, Dan Carter a visé dans le mille pour rendre hommage au deuxième ligne des All Blacks, qui a annoncé qu'il stopperait sa carrière à la fin de la saison.

Pluie d'hommages pour Sam Whitelock Dan Carter n'a pas été le seul à honorer son ancien coéquipier en équipe nationale, recordman du nombre de sélections avec les All Blacks (153) et double vainqueur de la Coupe du monde (2011 et 2015). 'Le meilleur de tous les temps à son poste', a écrit Ardie Savea sur son compte Instagram. 'Quelle trace tu laisses !', s'est exclamé l'ex-3e ligne, passé par La Rochelle, Victor Vito. 'Légende', a simplement rédigé l'ancien 2e ligne français Julien Pierre. 'Une icone de notre sport', a rendu hommage la province des Crusaders, avec laquelle il a longtemps évolué

