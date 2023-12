Hommage à l'auteur Tolkien par le service Lecture publique

Souvenez-vous l'année dernière, le service Lecture publique de la Communauté de Communes des Deux Morin (CC2M) avait rendu un hommage unique à l'artiste Molière. Pour cette fin d'année, Lecture publique rend un hommage inédit à l'auteur Tolkien, que vous connaissez sûrement pour son œuvre Le Seigneur des anneaux. Pour lui rendre hommage, Lecture publique organise plusieurs animations ce week-end, un peu partout sur le territoire de la Brie. On vous en dit plus dans cet article.

À lire aussiLa Ferté-Gaucher : la médiathèque met en lumière MolièreTolkien, plus qu'un écrivainTout d'abord un peu d'histoire pour que vous connaissiez davantage Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien, plus connu sous la forme J.R.R Tolkien, était un écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d'université britannique. Né dans les années 1892, il décède en septembre 1973. Ses deux romans les plus connus sont Le Hobbit et Le Seigneur des anneau





Lille_actu » / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le projet de loi de financements de la Sécurité Sociale pour 2024 adopté en lecture définitiveLe projet de loi de financements de la Sécurité Sociale (PLLFSS) pour 2024 a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale. Après une longue navette parlementaire, des amendements proposés par le Sénat ont été rejetés et Elisabeth Borne a utilisé le 49-3 pour faire passer le texte sans vote. Voici les principales mesures du texte définitif.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Emmanuel Macron rend hommage au Soldat inconnu à l'occasion du 11 novembreCe samedi 11 novembre, jour de commémoration de l’Armistice,Emmanuel Macron s'est briévement adressé aux Français. Le président de la République a notamment salué les anciens combattants.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Un hommage à Françoise Gilot, ancienne compagne de Picasso, au musée de l'Arles AntiqueAu musée de l'Arles antique, le vendredi 17 novembre, projection rencontre avec Annie Maïllis, ancienne prof de lettres à Nîmes et spécialiste de l'œuvre de Françoise Gilot.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Hommage mondial de l’ONU en mémoire de son personnel tué à GazaDes dizaines de collaborateurs de l’ONU ont été tués dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Attaques en Israël: Macron rendra un hommage aux victimes françaises quand le bilan sera établi 'avec...Le président de la République a assuré qu'il présidera 'prochainement' une cérémonie d'hommage national 'à la mémoire de nos compatriotes disparus.'

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Hommage aux victimes française du Hamas : Macron le rendra dès que le bilan sera établiLe président Emmanuel Macron rendra un hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas dès que 'leur nombre et leur identité seront établis avec certitude', indique-t-il dans une réponse adressée lundi au président des Républicains Eric Ciotti.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »