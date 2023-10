Hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty : un enfant de dix ans entendu par les gendarmes

Un enfant âgé de 10 ans résidant dans les Pyrénées-Orientales a été entendu par les gendarmes pour avoir perturbé le 16 octobre le temps d’hommage aux professeursVidéo. Hommage à Dominique Bernard à Bordeaux : « L’école reste debout »

Une minute de silence en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty : après l’effroi, c’était, ce lundi 16 octobre, le temps du recueillement au lycée Michel-de-Montaigne à Bordeaux Cet enfant est le plus jeune des mineurs, âgés de 10 à 16 ans, qui ont été entendus dans ce département pour des raisons similaires « dans la semaine qui a suivi la minute de silence » observée dans les collèges et lycées le 16 octobre, a précisé Jean-David Cavaillé, procureur de la République.Au moins une dizaine de mineurs ont été entendus dans les Pyrénées-Orientales.

« Lorsqu’un élève a pu exprimer des paroles ou des postures de contestation » au cours de ces temps d’hommage, « les faits ont été transmis par voie hiérarchique aux autorités compétentes », a noté de son côté le rectorat de l’académie de Montpellier. headtopics.com

Dans le cas de l’enfant âgé de 10 ans, « on a mis en place une mesure éducative », a-t-il précisé. « Un éducateur va travailler avec lui. On n’est pas au pénal, il a dix ans, on ne peut pas faire de pénal. C’est juste une mesure éducative », a-t-il précisé.

