Hommage à Claude Nougaro avec le spectacle "Ami-e chemin"

À la salle de la Comédie le week-end dernier, La compagnie Elément 139 a présenté "Ami-e chemin", une ode musicale et théâtrale en hommage à Claude Nougaro, conçue et interprétée par Anna – C.Le répertoire de Claude Nougaro compte plus de 350 chansons. Nombreux sont les textes moins connus mais tout aussi inspirés que ceux qui sont devenus des titres de légende. Anna-C a choisi d’en intégrer une vingtaine à son spectacle.

Ces chansons sont déclamées sur des pas de danse, chantées en musique ou a cappella.Le fil de l’histoire qui se joue sur scène les relie entre elles et se déroule à partir du texte de Nougaro "Plume d’ange", écrit en 1977.On le sait, les anges parlent, apparaissent et disparaissent à leur guise. "Ami-e chemin" s’appuie sur la mise en scène très épurée et poétique du théâtre d’ombres chinoises en arrière-plan. Et la belle présence, aérienne et sensible d’Anna-C a laissé le charme opére

