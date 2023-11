Holger Rune se qualifie pour le Masters de Turin

Les quarts de finale du Rolex Paris Masters auront été le juge de paix en ce qui concerne la qualification pour le Masters de Turin, qui débute dimanche prochain. (6-1, 4-6, 6-4), Hubert Hurkacz n'avait plus aucune chance de finir dans les huit premiers de la Race 2023. Dans la foulée, il renonçait donc à disputer l'Open de Metz.La seule inconnue résidait en la personne d'Alex De Minaur. Mais l'Australien devait remporter le Masters parisien pour espérer bousculer l'ordre du classement.

Battu par Andrey Rublev (4-6, 6-3, 6-1), il est donc hors course. Et c'est Holger Rune qui prend le dernier billet pour Turin,Les qualifiés sont donc (dans l'ordre de leur classement à la Race) Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Holger Rune

