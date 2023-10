Hockey sur glace : le troisième acte Marseille-Briançon pour les Spartiates

Grâce à un Gennadi Stolyarov en feu (un but, deux assists) et leur toute nouvelle recrue suédoise David Aslin (un but), les Spartiates de Marseille ont confirmé leur bon début de saison en Ligue Magnus en battant ce vendredi soir Briançon (4-2), qu'ils avaient déjà éliminés de la coupe de France en seizièmes de finale (2-1) mardi. Le 6 octobre dernier, ils s'étaient aussi imposés dans les Hautes-Alpes (5-1), en championnat.

L'attaquant David Aslin (34 ans), recrue suédoise officialisée ce vendredi matin, qui a égalisé d'un shoot lointain (5e), et surtout l'attaquant russe Gennadi Stolyarov (36 ans), buteur (39e) et auteur de deux assists sur les 1er (5e) et 3e buts (41e). En fin de rencontre, Martin Kadlec s'est chargé d'assurer la victoire en contre, dans une cage briançonnaise désertée par son gardien (60e).

Les Spartiates tentent de se faire une place à Marseille dans le hockey françaisInvités administrativement parmi l'élite du hockey sur glace français cette saison, les Spartiates de Marseille sont en train d'y gagner leurs galons sportifs tout en conquérant un public local de néophytes dans la plus grande patinoire de France. Une drôle d'histoire. Lire la suite ⮕

Colin Morillon, le grand frère de la défense des SpartiatesPilier de la défense marseillaise, le hockeyeur Colin Morillon vit sa quatrième saison sous les couleurs des Spartiates et assume son statut auprès de ses jeunes coéquipiers. Lire la suite ⮕

Peinture, sculpture, photo : Criel-sur-Mer s'expose au Manoir de BriançonUne exposition d'artistes locaux est organisée au Manoir de Briançon, à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime), du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre 2023 de 15 h à 18 h 30. Lire la suite ⮕

Briançon: des habitants doivent quitter leur HLM en raison de la vétustéVIDÉO - À Briançon, des habitants doivent quitter leur HLM en raison de la vétusté des lieux. Un relogement doit leur être proposé, mais certains sont inquiets. Lire la suite ⮕

Briançon: une vingtaine de familles toujours sans solution malgré la future destruction de leur HLMLa commune de Briançon prévoit la destruction de deux résidences: Le Barry et Le Bois-des-Remparts dans le cadre de la restructuration de son patrimoine HLM. Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – AEK Athènes du 26 octobreNotre pronostic : Marseille bat l’AEK et moins de 4,5 buts dans le match (1.96) Lire la suite ⮕