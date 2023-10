Hockey (Magnus) : l’Anglet Hormadi pris dans la tempête face à Rouen (2-7)

C’était l’ambiance des grands soirs, ce vendredi à La Barre, pour une belle cause, octobre Rose. Malheureusement, le match a plutôt été noir pour l’Hormadi, étrillé par Rouen (2-7). La partie avait pourtant commencé sur de...

C’était l’ambiance des grands soirs, ce vendredi à La Barre, pour une belle cause, octobre Rose. Malheureusement, le match a plutôt été noir pour l’Hormadi, étrillé par Rouen (2-7). La partie avait pourtant commencé sur de très bonnes bases pour les Angloys, en noir et rose, comme pour les Rouennais, en jaune et noir.

Le gardien américain est sollicité mais très vigilant. Son attitude rassure ses coéquipiers qui repartent vers l’avant en passant régulièrement sur l’aile droite. Baron et Doyle mettront Matija Pintaric à contribution, sans marquer. Les crosses claquent et toutes les actions sont disputées. Le moindre palet mal contrôlé est dangereux. headtopics.com

Sur une énième occasion, Rouen poursuit son festival (1-5, 37e) après un challenge vidéo pour hors-jeu. Le but est validé. À la fin du deuxième tiers, Lampérier y va de son doublé pour le sixième but (1-6e, 38e). Les Basques n’ont plus le cœur à la fête, d’autant qu’ils débutent le dernier tiers en infériorité numérique. D’entrée, Chakiachvili marque (1-7, 40e).

