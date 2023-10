conomies"de bouts de chandelle", incitation à la sobriété ? Le passage à l'heure d'hiver, dans la nuit de samedi à dimanche répond depuis la crise énergétique de l'hiver dernier à la nécessité de réduire la consommation d'électricité, en particulier pour les collectivités locales.

Sur le chauffage, les dépenses varient très peu en fonction de l'heure d'hiver:"On n'attend pas que les agents soient dans les ateliers ou les bureaux pour mettre le chauffage à leur arrivée, il est mis avant, l'heure d'hiver ne change pas grand chose. Dans les écoles, c'est pareil", déclare-t-il.

Ainsi la consommation d'électricité liée à l'éclairage public a reculé de 12 % entre l'hiver 2020-21 et celui de 2022-23, selon Enedis. "C'en était presque amusant, notre syndicat d'énergie a été dépassé l'hiver dernier par les demandes des communes voulant faire modifier leur système d'éclairage public pour permettre l'extinction nocturne", sourit l'élu. headtopics.com

Au total, 22 communes sur les 42 que compte l'agglomération de Foix ont décidé presque naturellement d'éteindre les lampadaires au coeur de la nuit. Et 162 communes au total sur les 326 du département, précise Nicolas Trembloy, conseiller en énergie pour les collectivités locales.

Le changement d'horaire, instauré pour la première fois en France en 1916 avait été abandonné en 1944, puis réintroduit par un décret en septembre 1975.

Heure d'hiver: économies «de bouts de chandelle» ou incitation à la sobriété ?Economies «de bouts de chandelle», incitation à la sobriété? Le passage à l'heure d'hiver, dans la nuit de samedi à dimanche répond depuis la crise énergétique de l'hiver dernier à la nécessité de réduire la consommation d'électricité, en particulier pour les collectivités locales. Lire la suite ⮕

Heure d'hiver: économies 'de bouts de chandelle' ou incitation à la sobriété ?Economies 'de bouts de chandelle', incitation à la sobriété? Le passage à l'heure d'hiver, dans la nuit de samedi à dimanche répond depuis la crise énergétique de l'hiver dernier à la nécessité de réduire la consommation d'électricité, en particulier pour les collectivités... Lire la suite ⮕

Le changement d'heure permet-il vraiment des économies d'énergie ?LA VÉRIFICATION - Si Thierry Breton soutenait cette mesure en octobre 2022, elle exaspère de nombreux Français. Permet-elle, au moins, de réduire la consommation d'électricité ? Lire la suite ⮕

Changement d'heure : ce week-end, la France passe à l'heure d'hiverDans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre, la France passe à l'heure d'hiver. Nous allons gagner une heure de sommeil supplémentaire. Lire la suite ⮕

Changement d’heure: pourquoi l’heure d’hiver est meilleure pour la santéCe week-end, nos montres sont remises à l’heure d’hiver. Les chronobiologistes considèrent qu’il est préférable de vivre au plus proche du rythme du soleil. Lire la suite ⮕

Changement d'heure (octobre 2023) : on perd ou on gagne une heure de sommeil ?[DATE HEURE HIVER 2023] Comme chaque année, en ce dernier week-end d'octobre nous allons passer à l'heure d'hiver. Est-ce qu'on gagne ou on perd une heure de sommeil ? Comment passer à l'heure d'hiver sans trop de fatigue ? Nos conseils. Lire la suite ⮕