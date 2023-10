Heure d'hiver: économies «de bouts de chandelle» ou incitation à la sobriété ?

La question des économies réellement réalisées en France s'est posée dès le changement d'horaire saisonnier de 1976, entre les deux premiers chocs pétroliers. Il s'agissait de faire concorder les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement afin de réduire l'utilisation de l'éclairage artificiel.

«On a subi une crise énergétique violente l'hiver dernier, le gaz et l'électricité ont subi une augmentation de 20 à 40%, ce qui a eu un impact très dur sur notre budget», rappelle Thomas Fromentin, président de l'agglomération de Foix-Varilhes dans l'Ariège et élu de Foix (9.700 habitants).

Sanofi se sépare de son pôle de santé Grand Public et prépare un plan d’économiesSanofi va se séparer de sa division Santé Grand Public (Doliprane, Mucosolvan...) en la cotant séparément en Bourse en 2024 pour se concentrer sur de nouveaux relais de croissance dans les médicaments innovants qu’il veut financer grâce à un plan d’économies. Lire la suite ⮕

