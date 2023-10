Hervé Renard après la victoire de la France en Norvège : « Ça nous permet de continuer sur notre bonne lanc...

En effet, cela nous permet de continuer sur notre bonne lancée, d'avoir noté quelques progrès dans le jeu. Même si on a eu un petit peu moins d'occasions ce soir, dans le jeu, on a été un peu plus performantes en repartant de derrière. C'est ce que j'avais mentionné hier, il faut qu'on progresse avec le ballon. Et puis, l'important dans ces matches, c'est toujours de repartir avec une victoire.

Sur le côté gauche, on a vu beaucoup de combinaisons entre Julie Dufour, Sakina Karchaoui et Grace Geyoro. Était-ce une demande de votre part ? On travaille. C'est la qualité des joueuses, on ne fabrique pas les joueuses. Toutes celles qui ont des qualités techniques doivent les mettre au service du collectif. Et puis être performantes aussi à la perte du ballon, on fait des progrès dans ce domaine. Il faut qu'on monte en puissance, on a encore la capacité de s'améliorer encore. J'ai bien aimé l'entrée de Vicki, cela nous apporte du dynamisme.

