Hérault. Danse : François Alu fait son show au Cap d’Agde

Un danseur étoile au Cap d'Agde, ce dimanche 5 novembre : à peine nommé danseur étoile du Ballet de l'opéra de Paris, François Alu a quitté les ors du palais Garnier pour une carrière solo.

Ce spectacle inclassable, véritable explosion de vie et d'émotion, est l’un des grands succès scéniques de l’année. Au Corum de Montpellier, en mars dernier, François Alu a fait un véritable tabac. Il propose un nouveau rendez-vous aux Héraultais, au palais des congrès d'Agde. A ne pas manquer !

> François Alu : « Complètement jetés ! ». Durée : 1h30 sans entracte. Dimanche 5 novembre 2023 à 17h, au palais des congrès du Cap d’Agde Méditerranée

