Henry Taylor, peintre de la “mémoire collective” noire

Henry Taylor, “Man, I’m so full of doubt, but I must Hustle Forward, as my daughter Jade would say”, 2020, musée des Beaux-Arts de Houston.La presse américaine est à l’unisson : “Henry Taylor : B Side”, la rétrospective que le Whitney Museum, à New York, consacre à l’artiste africain-américain est l’exposition événement de l’automne aux États-Unis.

Chance pour les Parisiens : en parallèle à l’accrochage new-yorkais, la galerie Hauser & Wirth, qui représente Henry Taylor et vient d’ouvrir un espace dans la capitale, lui consacre son exposition inaugurale.

"Ce peintre figuratif a fait du portrait le mode d'expression artistique dominant de notre époque – et a changé la façon dont l'Amérique se perçoit", qui est allé voir Henry Taylor dans son atelier et en est revenu avec un passionnant portrait-entretien très fouillé.

“Il commence par de simples coups de pinceau et une main lâche. Ses couleurs sont vives et vibrantes. Beaucoup de ses œuvres auraient l’air, entre les mains d’un autre artiste, inachevées – des visages non remplis, des parties du corps manquantes. Mais ces détails manquants sont délibérés : ils ne portent pas atteinte à l’identité du sujet, mais l’augmentent plutôt.

Depuis le milieu des années 1990, Henry Taylor, 65 ans aujourd’hui, peint tous les jours. Compulsivement. Des portraits de patients, de membres de sa famille, de tous les gens qu’il rencontre. Pendant le confinement, il a peint ses voisins. headtopics.com

“Il semble avoir peint tous ceux qui ont passé du temps à Los Angeles, des mendiants et des magnats de la musique à ses frères et sœurs, jusqu’aux Obama”, Henry Taylor, “Hammons meets a hyena on holiday”, 2016, Nasher Museum of Art at Duke University. L’une des toiles les plus célèbres de Taylor, avance “The New York Times”, inspirée par “l’indélébile photographie de l’artiste David Hammons vendant des boules de neiges dans le quartier du Bowery, lors d’une performance réalisée en 1983”.

