Hébergés sur une péniche, des ados multirécidivistes lèvent l’ancre vers une autre vie

30/10/2023 15:33:00 / La source: lavoixdunord

Depuis 2006, des mineurs délinquants, sous main de justice, vivent pendant cinq mois et demi sur une péniche amarrée au bassin rond d’Estrun. On a suivi une rencontre inédite entre ces jeunes et quinze membres du tribunal judiciaire de Valenciennes, mi-octobre.