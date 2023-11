Hautes-Pyrénées : il y a des postes de saisonniers à pourvoir dans toutes les stations

Philippe Védère, de la CGT, l’affirme, la réforme de l’assurance chômage qui impose aux saisonniers de cotiser 6 mois au lieu de 4 mois, afin d’ouvrir des droits au chômage, ne facilite pas le recrutement de saisonniers dans les stations de ski pour la saison qui arrive. « C’était déjà compliqué l’an dernier et ça le devient encore plus, et ce, dans toutes les vallées et les stations ».

C’est une grosse plus-value qui est à souligner car on sait bien que c’est difficile pour les saisonniers de trouver à se loger » Thibault Charron souligne en revanche qu’il y a peu d’offres logées pour les postes d’employés des remontées mécaniques des stations. Il ajoute que « si on ne travaille pas sur la pluriactivité, les personnes seront moins enclines à faire des petits boulots » .

Un pianiste ukrainien reçoit les plus hautes distinctions soviétiquesCet Ukrainien de cinquante et un ans s'est fait une place à part parmi les grands virtuoses de notre temps. Il reçoit le prix Staline, est proclamé Artiste du Peuple et reçoit le prix Lénine et l'Ordre de Lénine. Lire la suite ⮕

Hautes-Alpes: la photo au cœur du Salon des antiquités d'EmbrunVIDÉO - Le Salon des antiquités se tenait ce week-end à Embrun. Lire la suite ⮕

Hautes-Alpes: un dealer interpellé par les douanes en possession de cannabis et de cocaïneL'homme a été placé en garde à vue la découverte par la douane de 135 grammes de résine de cannabis et six doses de cocaïne. Il avait également une grande somme d'argent liquide sur lui. Lire la suite ⮕

Neige : l'automne s'installe avec un manteau blanc dans les PyrénéesLa neige fait son grand retour dans les Pyrénées. Dans un contexte météorologique très agité en France avec deux tempêtes qui vont frapper la façade Atlantique et le nord-ouest du pays entre jeudi et samedi, les températures... Lire la suite ⮕

Pyrénées : trois Bordelais mal équipés secourus en état d’hypothermie au lac du MontagnonTrois jeunes Bordelais partis avec une tente et une couverture ont passé la nuit en altitude dans les Pyrénées béarnaises avant d’appeler les secours au petit matin. Un drame évité de peu selon les gendarmes du PGHM d’Oloron Lire la suite ⮕

Ils ont transformé une vieille grange en un gîte luxueux dans les PyrénéesSituée à Baulou, dans les Pyrénées Ariégeoises, une vieille grange a été transformée en un gîte luxueux. L'ouverture a eu lieu en août 2023. Un avant-après impressionnant. Lire la suite ⮕