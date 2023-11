Hautes-Alpes: un dealer interpellé par les douanes en possession de cannabis et de cocaïne

Un dealer a été interpellé par les douanes des Hautes-Alpes mercredi 25 octobre entre Embrun et Gap à hauteur de Chorges, a appris BFM DICI. Lors d’un contrôle classique, une forte odeur de cannabis émanait du véhicule. Le chien "anti-stups" est alors monté à l’intérieur et a marqué au niveau de la boîte à gants.

Bilan: une plaquette de 135 grammes de résine de cannabis et six doses de cocaïne ont été retrouvées. L'homme bientôt jugé L’homme a immédiatement été placé en garde à vue. Il s’agit d’un Gapençais âgé de 23 ans et sans antécédents judiciaires. Parallèlement, des sachets de conditionnement ont aussi été retrouvés dans la voiture, en plus de 1.500 euros en petites coupures.

Hautes-Alpes: la photo au cœur du Salon des antiquités d'EmbrunVIDÉO - Le Salon des antiquités se tenait ce week-end à Embrun. Lire la suite ⮕

Ce smartphone Samsung dans le top des ventes Amazon est disponible pour moins de 135 eurosRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

Un pianiste ukrainien reçoit les plus hautes distinctions soviétiquesCet Ukrainien de cinquante et un ans s'est fait une place à part parmi les grands virtuoses de notre temps. Il reçoit le prix Staline, est proclamé Artiste du Peuple et reçoit le prix Lénine et l'Ordre de Lénine. Lire la suite ⮕

Le parc Walibi Rhône-Alpes affiche complet pour HalloweenLe parc Walibi Rhône-Alpes situé à 1 heure de Lyon et de Grenoble est complet pendant les deux jours du week-end d'Halloween. Seules les personnes ayant un billet daté et réservé ou les abonnés annuels pourront entrer dans le parc. Une réservation obligatoire est mise en place pour gérer les flux et éviter les déçus. Lire la suite ⮕

Les Alpes françaises candidatent pour les JO d'hiver 2030Les régions Aura et Paca portent la candidature des Alpes françaises pour les JO d'hiver 2030. La décision sera prise en 2024. Lire la suite ⮕

Les brigands : terreur et désolation dans les Basses-Alpes, 1798-1801La Mobile compagnie présente une lecture d'archives sur les brigands dans les Basses-Alpes il y a 222 ans. Les comédiens lisent les textes tels qu'ils ont été écrits à l'époque, laissant place à l'imagination. Lire la suite ⮕