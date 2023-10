Hautes-Alpes: plus de 4.000 chrysanthèmes proposés par le Gaec des Demoiselles coiffées à Théüs

Blanches, roses ou encore jaunes. À Théüs, les chrysanthèmes ne manquent pas de couleurs. Depuis trois générations, le Gaec des Demoiselles coiffées cultive ces fleurs, traditionnelles de la Toussaint. Cette année, il compte plus de 4.000 pots aux variétés différentes. Les chrysanthèmes les plus vendus restent ceux à plus petites fleurs qui se montrent plus résistants.

Une tradition depuis 2019 S’il faut compter six mois de culture pour produire un chrysanthème, la vente elle, est beaucoup plus rapide, sous une semaine. Bernadette opte chaque année pour des chrysanthèmes au format XXL. "C’est énorme. On en trouve qu’ici des fleurs pareilles", commente-t-elle. De son côté, Christiane est venue du Var pour déposer ces chrysanthèmes à Espinasse.

