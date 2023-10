Hausse des taux : la BCE est-elle allée trop loin ?

C’est une première depuis juillet 2022. Après avoir relevé ses taux directeurs à dix reprises ces derniers mois, la Banque centrale européenne (BCE) a choisi, jeudi 26 octobre,. Pour comprendre les ressorts de cette décision, il faut remonter à l’été 2022. À l’époque, l’institution qui a pour mission d’assurer la stabilité des prix annonce relever ses taux pour freiner une inflation galopante.

Avec ce puissant levier, la Banque centrale européenne actionne une mécanique aux effets multiples. En effet, la BCE prête de l’argent aux banques commerciales qui, elles-mêmes, prêtent aux entreprises et aux ménages. En relevant ses taux directeurs, la BCE pousse les banques à augmenter les taux des prêts qu’elles accordent. Cela devient plus cher d’emprunter, moins d’entreprises investissent.

« L’économie de la zone Euro reste faible. Les dernières informations suggèrent que la production industrielle a continué à baisser. La demande étrangère atone et le resserrement monétaire pèsent sur l’investissement et les dépenses des consommateurs. Le secteur des services continue de s’affaiblir »Un statu quo pour se laisser le temps d’observer les répercussions de ce resserrement monétaire, rapide et brutal. headtopics.com

Pour 2023, cette performance serait alors supérieure à celle de la zone euro, et surtout à celle de l’Allemagne, déjà entrée en récession au premier trimestre, et dont l’activité devrait continuer de chuter en 2023.

« À part en Allemagne où le PIB se contracterait de 0,4 % en 2023, la croissance annuelle des pays de la zone euro resterait positive mais bien moins forte qu’en 2022 » , poursuit l’Observatoire. La croissance atteindrait 0,5 % en 2023 et 1 % en 2024, soutenue alors par la reprise en Allemagne.« La politique monétaire de la BCE n’est pas la seule cause de ce ralentissement. headtopics.com

