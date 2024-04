Hausse des recrutements après l'attentat meurtrier près de Moscou

Le ministère russe de la Défense a affirmé mercredi observé une «hausse significative» des recrutements depuis l'attentat meurtrier du 22 mars contre une salle de concert près de Moscou, assurant que ces nouveaux enrôlés voulaient «venger» les victimes. Les centres de recrutement «ont enregistré une hausse significative du nombre de personnes souhaitant signer des contrats (...

) depuis une semaine et demie», a déclaré le ministère, ce qui correspond à la période depuis l'attaque du Crocus City Hall ayant fait au moins 144 morts le 22 mars. Le groupe jihadiste État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de cet attentat, le plus meurtrier en Russie depuis une vingtaine d'années. Mais les autorités russes, le président Vladimir Poutine en tête, persistent à tracer un lien entre l'Ukraine et l'attaque, même si Kiev rejette ces accusation

