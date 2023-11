Le camp de Rivesaltes, près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, n’a sans doute pas encore livré tous ses lourds secrets. Edifié dans un premier temps pour accueillir les Républicains espagnols en 1939, il avait ensuite accueilli dans des conditions épouvantables des juifs et des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, après-guerre, des prisonniers de l’Axe ou des personnes soupçonnées de collaboration. Et enfin 21.

Une opération similaire à celle menée sur l’ancien camp de Saint-Maurice l’Ardoise« Grâce aux recherches des archéologues de l’Inrap, une piste sérieuse concernant la localisation potentielle du cimetière a été présentée et pourra ainsi être vérifiée, évoque le ministère des armées.

Recherche du cimetière oublié de l'ancien camp de harkis de RivesaltesLa secrétaire d'État Patricia Mirallès autorise la recherche du cimetière oublié du camp de harkis de Rivesaltes, avec l'espoir de le retrouver comme celui de Saint-Maurice-l'Ardoise. Lire la suite ⮕

La piste d'un cimetière oublié au camp de Rivesaltes : un terrible secret bientôt déterré ?La préfecture des Pyrénées-Orientales annonce que des fouilles archéologiques vont avoir lieu au camp de Rivesaltes. La raison ? Creuser la piste d'un cimetière harki oublié. Lire la suite ⮕

Le ruisseau de Kérulvé : un trésor caché au cœur de la villeDénaturé et oublié, le ruisseau de Kérulvé reprend vie entre les rues Baco et de Kerguillette. Un havre de nature au milieu de la ville. Lire la suite ⮕

Maxime Le Forestier rassure après son malaise sur scène à AntibesAprès avoir fait un malaise sur scène à Antibes, Maxime Le Forestier assure qu'il va bien. Il explique avoir oublié de manger, ce qui lui arrive fréquemment, mais à son âge, ce n'est plus possible. Il affirme qu'il n'a pas perdu connaissance et qu'il adore tomber dans les pommes. Son fils et son producteur ont rassuré en précisant que ce n'était rien d'inquiétant. Lire la suite ⮕

Quels sont les avantages et les inconvénients du PEL ?L’explosion des taux des crédits immobiliers rehausse l’intérêt pour le plan d’épargne logement, placement peu rentable et contraignant jusqu’alors un peu oublié. Faut-il ouvrir sans tarder un PEL ? Explications, en partenariat avec MeilleurTauxPlacement. Lire la suite ⮕

Prévisions météo à MarseilleAujourd'hui, les températures seront comprises entre 15 et 19°C à Marseille. La grisaille ne se dissipe toujours pas, il y aura encore des nuages le matin. Il va pleuvoir. Il va faire 19°C en moyenne. Un vent de sud-est soufflera à 32 km/h. La météo sera mitigée dans l'après-midi avec de légères averses. Les valeurs afficheront entre 16°C et 19°C. Dans la soirée, des pluies éparses sont prévues. Les températures seront de 16°C au plus bas et de 17°C au maximum. Un ciel pluvieux est prévu dans la nuit entre lundi et mardi.Un beau soleil est attendu demain à Marseille. Une baisse des températures est attendue. Le mercure affichera 15°C en moyenne. La ville sera touchée par un vent de nord-ouest de 26 km/h. Les valeurs s'échelonneront de 14 à 17°C sur l'ensemble de la matinée. Les maximales iront jusqu'à 18°C dans l'après-midi alors que les minimales seront de 16°C. La ville aura quelques éclaircies demain soir.La météo va se dégrader dans les journées suivantes. Il fera 16°C en moyenne pour des journées avec un temps pluvieux. Lire la suite ⮕