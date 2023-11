Handicap : 10 résidents du foyer de vie de Chepy rejoignent le club de judo de Friville-Escarbotin

Un sens pour tous. Voilà le nom de cette convention signée il y a quelques jours entre le club de judo de Friville-Escarbotin (Somme) et le foyer de vie et d'hébergement Les Trois Pavillons de Chepy. Son objectif : permettre l'inclusion sociale et sportive des personnes en situation de handicap mental en leur donnant accès au judo et à ses valeurs.

'Une excellente nouvelle donc, pour ces 10 adultes, jeunes ou moins jeunes, puisque dès le début du mois de novembre, ils pourront bénéficier d'un créneau d'une heure par semaine, adapté à leur condition et encadré par Philippe Kocuiba, professeur formé aux publics en situation de handicap.Une autre vision de l'inclusionAutre signataire majeur de cette convention, évidemment : le FEB Judo.

