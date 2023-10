Handball (Starligue) : l’USDK défait dans les dernières minutes par Nantes

Au contact durant les dix premières minutes (5/5, 10e), les Nordistes vont ensuite payer leurs maladresses. Face au H, chaque erreur se paye cash et les locaux créent le premier écart (8/5, 12e). Mais la rentrée de Sejr Jensen dans les cages redonne de l’allant au jeu dunkerquois. Le capitaine Pelayo et le pivot Afgour bien servi sur la ligne font recoller l’USDK (14/13, 25e). Les Nantais font parler leur puissance avec Cavalcanti et Minne.

Mais les joueurs de Franck Maurice vont faire preuve, collectivement, d’un état d’esprit irréprochable, pour revenir à 35/34 à cinq minutes de la fin. Portés par Afgour et Pelayo (8 buts chacun) l’USDK va faire douter le H. Mais à l’image de son capitaine expulsé, Dunkerque va perdre ses nerfs et s’incline 41/36. Le match HBC NANTES - USDK : 41/36 (19/17) > Arbitres : MM.

