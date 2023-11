Handball (N1F): Béthune veut tourner la page des polémiques internes à la veille de recevoir Harnes

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOIXDUNORD: Ils sont de Béthune, Bruay, Nœux, Beuvry et d’ailleurs: que pensent les usagers du bus?Fréquentation, retard, gratuité… nous sommes allés à la rencontre des usagers du bus, habitués ou occasionnels, et nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient des services proposés par Tadao. Petit micro-trottoir un matin de vacances scolaires, sous la pluie, avec des interlocuteurs plutôt satisfaits.

LAVOIXDUNORD: Accusé d’avoir tué le nouveau conjoint de son ex, à Béthune, après s’être évadéProfitant d’un passage au CH Beuvry, un Béthunois incarcéré s’était évadé le 27 mai 2019. Moins d’un mois plus tard, il tuait le nouveau conjoint de son ex-compagne. Quatre ans après, il va être jugé devant la cour d’assises du Pas-de-Calais.

LAVOIXDUNORD: «Comme possédé», il s’en prend à sa mère en pleine nuit, à BéthuneRevenu chez sa mère purger sa peine de détention sous surveillance électronique, un jeune homme a violenté sa mère devant ses petits frères et sœurs et a dégradé le logement.

LAVOIXDUNORD: Fermeture des parcs et aires de jeux dans plusieurs villesLiévin, Harnes, Vendin-le-Vieil, Bully-les-Mines et Sallaumines annoncent la fermeture de leurs parcs, zones boisées et aires de jeux pour une journée ou plusieurs jours.

LADEPECHE31: Handball: 'Je suis toujours très attaché à Toulouse', confie Valentin Porte avant le match amical entre la FrL’ancien joueur du Fenix Toulouse (2008-2016) mènera les Bleus contre la Roumanie, samedi, sur ses anciennes terres (17 heures, au Palais des sports). Avec l’Euro et surtout les JO 2024 en ligne de mire.

OUESTFRANCE: Handball. Ligue féminine : gare au piège bisontin pour les NeptunesLigue féminine (9e jourée) : Neptunes de Nantes – Besançon, à 20h. Les Nantaises se méfient de cet adversaire qu’elles n’ont pas réussi à battre la saison dernière.

