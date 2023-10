Handball. Le MHB choisit Mathé pour remplacer Canayer la saison prochaine

« Je me réjouis aujourd’hui de retrouver Erick sur le banc du Montpellier Handball. Il connaît les joutes nationales et européennes, et a l’habitude des enchaînements de matches et des rythmes soutenus. Nous changerons à la fin de saison d’entraîneur mais nous conserverons les mêmes ambitions »Mathé (52 ans) a signé un contrat de quatre ans avec Montpellier après s’être libéré de trois ans de contrat à Chambéry.

Arrivé en 1994 du Paris SG, où il avait entamé sa carrière, il a façonné le MHB avec sa poigne de fer et laisse donc un lourd héritage à Mathé.PSG – Kiel : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue des Champions en direct ?

Le PSG Handball et le THW Kiel s’affrontent pour ce qui est le choc de la sixième journée de Ligue des Champions de handball. Les deux équipes sont en tête de leur groupe. PSG – Kiel : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue des Champions en direct ?Le suspense n’aura duré qu’un petit quart d’heure entre Brest et Besançon. headtopics.com

Montpellier Handball : Erick Mathé succédera à Patrice Canayer comme entraîneur du MHB en juin 2024Montpellier a choisi l'entraîneur de Chambéry Erick Mathé, également entraîneur-adjoint de l'équipe de France, pour remplacer à partir de la saison prochaine Patrice Canayer, qui quittera le MHB en juin, après trente ans... Lire la suite ⮕

Le MHB officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur : Eric Mathé remplacera bien Patrice Canayer en juin 202Le coach de Chambéry, adjoint de Guillaume Gille en équipe de France, avait déjà secondé Canayer de 2015 à 2018. Il est de retour à la maison. Lire la suite ⮕

EXCLUSIF. 'L'histoire est belle' : Eric Mathé succédera bien à Patrice Canayer à la tête du MHB en juin 2024Avant même de s'exprimer en conférence de presse ce vendredi à 17 h, Erick Mathé a répondu aux questions de Midi Libre. Lire la suite ⮕

« Patrice Canayer est une légende », dit Bennet Wiegert, l'entraîneur de MagdebourgBennet Wiegert, l'entraîneur de Magdebourg, a confirmé mercredi que Montpellier l'avait contacté pour la succession de Patrice Canayer. Mais c'est aujourd'hui Erick Mathé qui est en pole pour reprendre le MHB. Lire la suite ⮕

Érick Mathé, futur entraîneur de Montpellier : « C'est une fierté »Montpellier a officialisé, ce vendredi, la signature pour les quatre prochaines saisons de l'entraîneur de Chambéry qui succédera, l'été prochain, au légendaire Patrice Canayer après avoir été son adjoint de 2015 à 2018. Lire la suite ⮕

Paris Saint-Germain Handball - THW Kiel en direct - 26 octobre 2023Ligue des champions Paris Saint-Germain Handball - THW Kiel en direct sur Eurosport. Scores, statistiques et commentaires en temps réel. Lire la suite ⮕