Handball. Le HBC Nantes bafouille avant de défaire Dunkerque

Comme à l'accoutumée, l'USDK a chèrement vendu sa peau hier soir après avoir mis 4'25 pour inscrire un premier but. Les joueurs de Franck Maurice, victimes de la grosse défense nantaise, tournaient comme des lions en cage sans déceler de faille dans la cuirasse locale.

Un ascendant pourtant loin de plier le game car Dunkerque parvenait à toucher son pivot Afgour tandis que Kragh, Faustin et Pelayo trouvaient la mire pour revenir dans le sillage du H (14-13, 24Geégory Cojean (entraîneur du HBC Nantes) : « On n’a pas la rigueur nécessaire pour se freiner en termes de prise de risque »Notamment sur le jeu avec le pivot, ça nous renvoie à Rhein-Neckar où on a laissé beaucoup trop jouer à l’intérieur de...

Nantes tient son rang en s'imposant face à DunkerqueNantes maintient la pression sur ses adversaires directs au classement, en enregistrant, ce vendredi, une sixième victoire cette saison, face à Dunkerque (41-36). Lire la suite ⮕

Handball (Starligue) : l’USDK défait dans les dernières minutes par NantesVaillants, les Dunkerquois ont livré hier une très solide prestation mais ont craqué dans les dernières minutes face à Nantes et son effectif taillé pour la Ligue des Champions. Lire la suite ⮕

HBC Nantes. Dans la difficulté, les Nantais s’imposent face à DunkerqueLa victoire nantaise a pris du temps à se dessiner face à Dunkerque, ce vendredi 27 octobre, lors de la 8e journée de Starligue. Avec une base arrière affaiblie et une défense peu convaincante, les joueurs de Grégory Cojean ont rencontré pas mal de difficultés. Dans une fin de match tendue, ils sont parvenus à s’imposer (41-36). Lire la suite ⮕

Hockey sur glace (D1) : Dunkerque reçu deux sur deux dans le derbyLa suprématie nordiste en hockey sur glace est dunkerquoise en ce début de saison. Lire la suite ⮕

Quarante-sept personnes secourues au large de Dunkerque, ce vendrediUne embarcation de migrants a été secourue ce vendredi, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Lire la suite ⮕

Dunkerque: le parc Ziegler s’anime pour HalloweenCe vendredi, enfants, ados et familles sont invités à fêter Halloween dans la villa qui sera hantée pour l’occasion. Lire la suite ⮕