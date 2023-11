Handball. Date, lieu, diffusion TV, équipe de France… Tout savoir du Mondial féminin 2023

Enfin, la Russie, sera absente puisqu’elle n’est toujours pas autorisée à participer aux compétitions internationales, en raison de la guerre en Ukraine. Date, diffusion TV,Lors du tour préliminaire, Pauletta Foppa et ses partenaires seront opposés à l’Angola le 30 novembre (20 h 30), l’Islande le 2 décembre (18 h) et la Slovénie le 4 décembre (21 h).

Pour se préparer de la meilleure des manières à la compétition, les filles d’Olivier Krumbholz affronteront le Sénégal le vendredi 24 novembre (21 h) puis la Corée du Sud le dimanche 26 novembre (17 h) dans le cadre du Tournoi de France.. Tous les matches de l’équipe de France seront diffusés ainsi qu’une sélection des meilleures affiches de la compétition, aussi bien lors du tour préliminaire que de celui principal.

