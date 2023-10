Hamilton sur sa disqualification à Austin : 'D'autres voitures étaient illégales'

Disqualifié quelques heures après la course principale à Austin, le week-end dernier, en raison d'une voiture non-réglementaire, Lewis Hamilton est revenu sur la régularité de sa monoplace et des 20 autres du peloton, dont seulement quatre ont été contrôlées. Pour lui, il n'était clairement pas le seul à piloter une machine non réglementaire.Lewis Hamilton ne digère toujours pas sa disqualification.

Mais le numéro 44 n'en démord pas, pour lui, une grande partie du peloton n'aurait pas passé le test : "C 'est la première fois que nous avions une course sprint ici. Ils ont seulement testé quelques voitures et 50% d'entre elles ont été disqualifiéesplusieurs sources différentes

" ses informations, mais que la plupart d'entre elles s'en étaient sortie en n'étant pas vérifiées à l'issue de la course.Cela fait 16 ans que je roule ici. headtopics.com

Certaines voitures gèrent mieux les bosses que d'autres, nous avons eu nous-même des voitures plus ou moins rigides ces deux dernières années

Formule 1, GP du Mexique : Lewis Hamilton (Mercedes) pense pouvoir rivaliser avec Red Bull sur la fin de saison 2023Deuxième à Austin avant d'être disqualifié, Lewis Hamilton veut croire à un rapprochement des performances entre Mercedes et Red Bull Lire la suite ⮕

Lewis Hamilton : “Certains de mes looks ont commencé à attirer un nouveau public en F1”Max Verstappen est peut-être à nouveau champion du monde mais en matière de classe, Lewis Hamilton est en pole position. Lire la suite ⮕

Syrie: raids américains contre des positions iraniennesLes États-Unis ont mené des frappes jeudi 26 octobre contre deux installations utilisées par les Gardiens de la révolution iraniens et des « groupes affiliés » dans l'Est de la Syrie, a annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Lire la suite ⮕

Prince Harry sans Meghan : il s’accorde du bon temps bien entouré après son séjour polémiqueLe prince Harry et Meghan Markle sont rentrés de leurs vacances polémiques dans les Caraïbes. Le 22 octobre 2023, le duc de Sussex a été aperçu seul à Austin, au Texas. Lire la suite ⮕

L’armée américaine frappe deux installations des Gardiens de la révolution iraniens en SyrieLes Etats-Unis ont mené des frappes jeudi contre deux installations utilisées par les Gardiens de la révolution iraniens et des « groupes affiliés » dans l’est de la Syrie, a annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Lire la suite ⮕

Infidélité : voici les signes qui prouvent indéniablement qu’il en kiffe une autreL’infidélité fait mal, mais l’incertitude est pire. On vous dévoile les signes qui prouvent que votre partenaire est peut-être déjà ailleurs… Lire la suite ⮕