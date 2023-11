Hamas : La guerre est entrée dans une nouvelle phase

Ces bombardements inquiètent de très nombreux observateurs internationaux qui appellent à un « cessez-le-feu ». Dans la bande de Gaza, le Hamas a déclaré plus de 8000 morts depuis le début des attaques. L’aide humanitaire peine à parvenir aux civils, plus que jamais exposés aux violences de la guerre.

Ici, une montre peut valoir 3 ans de prison. La marque Swatch à lancé une collection LGBTQIA+ : e gouvernement a commencé par mettre la main sur le stock et puis il a carrément émis une interdiction. Désormais, ceux qui possèdent ces montres de la collection, risquent jusqu'à trois ans de prison, et une amende jusqu'à plus de 4 300 dollars.

Il va sans dire que la vente et la distribution de ces produits sont interdites car ils "peuvent nuire à la moralité ainsi qu'à l'intérêt public et national", c'est ce que dit le ministère de l’Intérieur.

Pour rappel, l’homosexualité est un crime en Malaisie, la communauté LGBTQIA+ elle... oscille entre colère et habitude.Le monde à 18h51 : La Chronique de Marion Van Renterghem

LEHUFFPOST: Guerre Israël-Hamas : l’ONU condamne fermement les dernières « atrocités » contre les civils à GazaAprès les bombardements israéliens sur le camp de réfugiés de Jabaliya, dans la bande de Gaza, l’ONU déplore une fois de plus les « atrocités » de cette guerre entre le Hamas et Israël.

CNEWS: Israël-Hamas : Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'Selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne avance méthodiquement dans la bande de Gaza. Ce mardi, le Hamas a annoncé qu'il allait libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'.

SUDOUEST: Guerre Israël-Hamas : pour les Français de Gaza, « l’espoir de se retrouver en sécurité »La France souhaite pouvoir évacuer 170 personnes. Ce mercredi 1er novembre, cinq humanitaires français ont pu quitter l’enclave palestinienne, les autres espèrent que leur tour viendra

LADEPECHEDUMIDI: Guerre Israël-Hamas : cinq Français parmi les personnes évacuées de Gaza en EgypteLes cinq Français évacués sont des humanitaires, selon des sources d'ONG. Au total, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués mercredi de la bande de Gaza, selon un responsable égyptien.

CNEWS: Israël-Hamas : cinq Français figurent parmi les personnes évacuées de Gaza en Égypte ce mercrediPlus de 400 personnes ont été évacuées de Gaza ce jeudi, et transférées vers l’Égypte. Ce premier groupe comporte cinq ressortissants français, selon le Quai d’Orsay.

LEPOINT: Combats féroces entre Israël et le Hamas dans le nord de la bande de GazaAu 25e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, des combats féroces ont lieu dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne mène également des frappes aériennes au Liban visant le Hezbollah. Des familles d'otages franco-israéliens détenus par le Hamas sont reçues à l'Assemblée nationale.

