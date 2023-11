Halloween : une tradition qui perdure

Bien avant d’être une soirée où l'on enfile son plus beau costume tout en dévorant des bonbons multicolores devant un film d’horreur, Halloween était surtout, au 19ème siècle, une date du calendrier particulièrement redoutée.

4 costumes d’Halloween inspirés de films et séries à reproduire chez soi 1/ Mercredi Addams de la série Mercredi Avec plus de 569 000 recherches à son compteur, l'allure gothique de Mercredi Addams, héroïne de la série éponyme réalisée par Tim Burton pour Netflix, occupe la première place de ce classement.

[SPOILER] - Découvrez les premières images d'Halloween à l'institut !C'est Halloween à l'institut ! Kelly et Malik sont déjantés. De son côté; Thibault sert une potion mortelle à ses amis… Kelly a une idée : un concours de costume ! Alors qu'elle prend un selfie pour lancer le challenge, un détail glaçant sur la photo, attire l'attention de Lionel… Spoiler de l'épisode 785 d'Ici tout commence. Lire la suite ⮕

Découvrez de nouvelles saveurs avec Yves Camdeborde et Laurent MariotteCette semaine, Yves Camdeborde nous parle de beignets de brocoli, Olivier Poels s’est délecté d’un lièvre à la Royale et Laurent Mariotte nous fait saliver avec des moules au lait de coco. Participez vous aussi en racontant votre goût de la semaine sur le répondeur d’Europe 1 ou sur la page Facebook de l’émission. Lire la suite ⮕

Découvrez Carnage sur le boulevard ChaveLa cheffe Aurégan Dean crée son étal de charcuterie et de plats cuisinés, avec des pâtes en croûte de cochon aux figues, terrines et rillettes, saucisses fraîches, gratin dauphinois... Tout est fait maison et la charcuterie travaillée à partir de carcasses entières. Lire la suite ⮕

Découvrez Columbia Sportswear, une marque renommée dans le domaine des équipements de plein airColumbia anticipe les besoins des passionnés de nature en proposant des équipements lifestyle alliant fonctionnalité et esthétique. Profitez d'une offre exceptionnelle sur la doudoune Powder Lite pour homme sur Amazon. Lire la suite ⮕

Découvrez Dublin, la ville aux mille et une portes coloréesDublin, la capitale de l'Irlande, attire les entreprises du monde entier. Mais elle garde une taille humaine et offre des parcs verdoyants, des rues charmantes, des monuments remarquables et des musées fascinants. Trinity College, la plus ancienne université d'Irlande, abrite une bibliothèque monumentale et le Livre de Kells. La National Gallery of Ireland expose des chefs-d'œuvre de renommée mondiale. Lire la suite ⮕

Découvrez le cabinet des livres singuliers de Val d'EuropeLe réseau des médiathèques de Val d'Europe possède un « cabinet des livres singuliers » où l'on trouve des livres aux formes improbables, uniques en leur genre. La collection compte actuellement 923 livres singuliers, dont environ 250 livres précieux, numérotés et signés par les artistes. Découvrez cette collection originale et ludique qui ne cesse de s'agrandir chaque année. Lire la suite ⮕