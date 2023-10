Halloween : qui osera traverser la forêt maudite à Wardrecques ?

Depuis l’année dernière, les riverains de la rue des Bruyères, à Wardrecques, observent d’étranges phénomènes sur le plateau des Landes à l’approche d’Halloween. Cette année encore, le comité des fêtes organise samedi 28 octobre La Traversée maudite, un parcours d’un kilomètre et demi au milieu de la forêt, peuplée de créatures plus effrayantes les unes que les autres.

Les participants devront aussi traverser un cimetière des plus lugubres. Effets sonores et visuels permettront de plonger les amateurs dans une ambiance angoissante « On veut jouer avec les nerfs et les phobies des gens », avoue Caroline Cocquerelle, qui reconnaît pourtant avoir une peur bleue des films d’épouvante.

lavoixdunord »

