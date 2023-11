Halloween : les meilleurs films d'horreur à regarder sur Netflix

Plus que quelques heures avant Halloween et l'ambiance est déjà bien installée à mesure que les soirées déguisées s'organisent. Parce qu'il est bon de se faire peur en visionnant un ou plusieurs films d’horreur, quoi de mieux que Netflix pour frissonner jusqu’au bout de la nuit, le soir d'Halloween. Sélection des meilleurs du genre, à visionner dans le noir, évidemment.

Enfermée chez ce déséquilibré, Casey (Anya Taylor-Joy) doit composer avec ces 23 personnalités et tenter de déceler la brèche qui pourra la sauver d'un sort cruel. Un thriller psychologique haletant qui révèle Anya Taylor-Joy au grand public. Elle reprendra son rôle dans Glass, sorti en 2019. Sans un bruit (2018) Avec son mari John Krasinski derrière et devant la caméra, Emily Blunt s’attaque au film d’horreur.

