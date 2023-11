Halloween, c’est quoi ? Sorcières, morts-vivants, citrouilles et bonbons : tout ce qu’il faut savoir sur cette fête

, Halloween se fêtait donc la veille du 1er novembre, le 31 octobre soir, en Irlande, en Ecosse et au Pays de Galles.Comme toutes les fêtes religieuses chrétiennes, Halloween récupère à l'origine une fête païenne, en l'occurrence la fête d'origine irlandaise qui célébrait l’entrée dans le nouvel an celtique. Il y a environ 3 000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre.

Pour les Celtes, cette nuit-là, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et les esprits venaient rendre visite aux vivants. La fête de Samain a progressivement été supplantée par la Toussaint. Introduite le 1er novembre par l’Église catholique aux environs du VIIIe siècle, cette fête honore tous les Saints, connus et inconnus.

Quant à la tradition de créer des lanternes fantastiques à partir de légumes creusés (rutabagas, betteraves, navets et citrouilles), éclairés de l'intérieur par une bougie, elle viendrait d'un conte irlandais moyenâgeux. headtopics.com

Depuis lors, Halloween est célébrée aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande, et en Grande-Bretagne. Traditionnellement, le soir d’Halloween, les enfants portent des déguisements qui font peur et sonnent aux portes de leur quartier en demandant des bonbons avec la formule :"Trick or Treat !" (en Français :"Farce ou friandise !").

A partir des années 1960, s'est mêlé à cette période de fête des défunts où l'on glisse vers les longues nuit d'hiver, une exploitation commerciale des peurs, avec la promotion des films d'horreur, et les ventes de décors et masques de sorcières, fantômes, squelettes et autres araignées.Halloween n'est arrivé en France qu'en 1997, via ce vecteur commercial. headtopics.com

Sacrées Sorcières - Film 2020C'est l'histoire effrayante, drôle et imaginative d'un jeune garçon de sept ans qui a rencontré de vraies sorcières. En 1967, Bruno, un jeune orphelin vient vivre chez son adorable grand-mère, dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama. Lire la suite ⮕

Auriol : les sorcières seront à l’honneur avec le nouvel ouvrage de Bruno CarpentierL'auteur publie un nouvel ouvrage intitulé 'La source bleue des sorcières de Gréasque'. Il sera présent pour dédicacer son livre lors du marché, cours du 4-septembre, demain de 14 h à 20h. Lire la suite ⮕

Un couple de personnes âgées choisit une forêt comme lieu de repos éternelGabrielle et Jean-Pierre Grasser, âgés de 81 et 85 ans, se promènent dans une forêt de Muttersholtz où ils envisagent de mettre leurs cendres. Ce projet, lancé en 2017, attire déjà de nombreux réservataires. Lire la suite ⮕

Ce VPN vous protège sur les wifi publics comme personneDécouvrez comment ce VPN vous offre une protection inégalée lorsque vous utilisez des réseaux wifi publics. Ne prenez plus de risques avec vos données personnelles ! Lire la suite ⮕

Opération 'Comme un poisson dans l'eau' pour les enfants en situation de précaritéL'opération 'Comme un poisson dans l'eau' permet à des centaines d'enfants de familles en situation de précarité d'apprendre à nager et d'être en sécurité dans l'eau. Les séances de natation ont lieu dans 75 centres aquatiques en France pendant les vacances de la Toussaint. Lire la suite ⮕

Critérium de Singapour : comme un air de TourLe deuxième critérium de Singapour, animé par Tadej Pogacar et remporté par Jasper Philipsen, dimanche, a permis à la cité-État de goûter un peu à la magie de la course. Lire la suite ⮕