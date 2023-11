Halloween à Nantes : voici nos 5 idées sorties à faire en famille

Tous à vos costumes et à vos masques, c'est bientôt Halloween ! La rédaction a donc recherché des idées d'activités à faire en famille à Nantes. Voici nos cinq idées sorties pour le 31 octobre et le 1er novembre 2023.Soirée accrobranche nocturne

L'accrobranche de Nantes organise une soirée Halloween. Vous devrez faire preuve de courage avec les enfants en famille ou entre amis, pour affronter les obstacles à la lueur d'une lampe frontale. Cette soirée est adaptée aux familles, ainsi qu'aux groupes d'amis cherchant une activité originale pour célébrer Halloween ensemble. Il est même recommandé de vous déguiser et vous maquiller, 'pour jouer à se faire peur ensemble'. Les Noces Funèbres

Les Enfants du Katorza vous proposent un 'Goûter de l'Ecran' (gratuit) autour de film Les Noces Funèbres de Mike Johnson et Tim Burton, le mercredi 1er novembre à 14h30. Pour Halloween, la patinoire du Petit Port organise une soirée spéciale. Venez déguisés, et faites vous peur ! Les déguisements les plus effrayants sont les bienvenus et seront récompensés. Il y aura des cadeaux à gagner. headtopics.com

Halloween en famille. Tarifs : adulte 8,40€ (entrée + location de patins) / 6-12 ans 6,50€ / Gratuit pour les moins de 3 ans. Boulevard du Petit Port. En savoir plus ici. L'escape game Le Temple des Secrets

Prizoners Live est un concept d'escape game immersif avec la présence d'acteurs. Pour Halloween, les Nantais peuvent tenter le jeu 'Le Temple des Secrets': Infos pratiques : équipe de 2 à 5 personnes, jusqu'à 25 personnes en même temps sur le même jeu. Tarif: 24 € TTC / joueur. Se munir d'une pièce d'identité. Penser à un nom d'équipe. L'organisation se réserve le droit d'annuler une séance si le nombre de places est inferieur à 10. Le jeu se déroulera au centre de Prizoners Nantes, 35 rue Marie Curie, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. headtopics.com

