Halloween 2023 : « Rire de la mort est une catharsis »… Ils nous expliquent pourquoi ils aiment cette sombre fête

Si certains ne jurent que par Noël ou Pâques, eux n’attendent qu’une seule chose chaque année : Halloween. Mais cette fête popularisée aux Etats-Unis, connue pour son « un bonbon ou un sort ? », ne fait pas seulement des adeptes parmi les gourmands. Plusieurs lecteurs ayant répondu à notre appel à témoignages l’aiment avant tout pour son ambiance obscure.

« La peur est une émotion qu’on n’aime statiquement pas, mais des personnes vont prendre du plaisir à la ressentir. Elles peuvent aussi tirer du plaisir en sentant qu’elles sont capables d’affronter et de surmonter le danger. » Il faut dire que la peur n’est plus vraiment la même une fois devenu adulte… « Ils savent qu’ils gardent le contrôle, qu’ils sont dans un cadre précis et qu’ils ne sont pas vraiment en danger », analyse le psychiatre.