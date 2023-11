Hallines: une voiture percute un arbre, le conducteur, âgé de 21 ans, blessé

Disparition inquiétante d'une adolescente : un médium évoque une possible implication d'une femmeDepuis plusieurs jours, Lina, une adolescente de 15 ans, est introuvable. Un médium spécialiste du paranormal émet l'hypothèse d'une implication d'une femme d'âge mûr dans cette affaire. Lire la suite ⮕

Programme des activités du collège d'Olt de Puy-l'Evêque en novembreDiverses activités sont prévues au collège d'Olt de Puy-l'Evêque au mois de novembre, dont un concert du groupe 'Peace lobe', une intervention sur la laïcité, une journée de lutte contre le harcèlement scolaire, une présentation sur l'eau, une réflexion sur le petit-déjeuner, une réunion des délégués de classe, une intervention sur la protection judiciaire de la jeunesse, une sensibilisation au racisme et une remise des diplômes du brevet des collèges. Lire la suite ⮕

Une mère italienne de 75 ans remporte une bataille juridique contre ses filsUne mère italienne de 75 ans a obtenu l'expulsion de ses deux fils âgés de 40 et 42 ans qui refusaient de quitter le domicile familial. Les frères vivaient sans contribuer financièrement ni participer aux tâches ménagères. La juge a donné aux 'grands bébés' jusqu'au 18 décembre pour partir. Lire la suite ⮕

Lens s'impose avec une performance offensive et une défense solideAprès deux matches nuls, Lens grimpe à la neuvième place et maintient sa série de rencontres sans défaite. Les joueurs de Franck Haise ont enfin réussi à marquer plus d'un but d'écart cette saison, avec une performance offensive emballante. Facundo Medina, défenseur, a marqué le deuxième but et illustré le dépassement de fonction souhaité par l'entraîneur. Lire la suite ⮕

Une entreprise de démolition détruit par erreur une maisonUne entreprise de démolition s'est trompée d'adresse et a rasé par erreur la maison d'un particulier. L'incident a provoqué une polémique et des réactions violentes. Lire la suite ⮕

Une mère de famille de 48 ans prise pour une étudiante de 20 ansPenelope Silver, une guérisseuse reiki et mère de famille de 48 ans, dépense 575 euros par mois pour des produits anti-âge. Son apparence jeune lui a valu d'être prise pour une étudiante de 20 ans par un groupe d'étudiants. Lire la suite ⮕