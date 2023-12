Hakim Ziyech brille en Ligue des Champions

C’est ce que l’on appelle, renaître de ses cendres. Ce mercredi, en Ligue des Champions, Hakim Ziyech a grandement contribué au très bon résultat de son équipe face à Manchester United (3-3). Auteur d’un doublé, les deux buts sur coup franc, il s’est également mué en passeur décisif pour le but de l’égalisation signé Kerem Aktürkoğlu. Résultat, c’est assez logiquement que le Marocain a été élu homme du match après la rencontre. «Je suis heureux.

Je suis fier d’avoir été élu "joueur du match" dans une telle rencontre. J’adore jouer dans ce genre de matchs contre de grandes équipes. Je pense que je joue mieux dans de tels matches», confiait-il après la rencontre.Il faut dire que l’international marocain attendait ce moment depuis très longtemps. Car ces dernières saisons, HZ22 a passé plus de temps sur le banc que sur les pelouses. Depuis son transfert à Chelsea, il a connu un véritable enfer avec un temps de jeu ridicule sur la dernière année. Il n’avait ainsi disputé que 928 minutes sur toute la saison pour 3 passes décisives et 0 bu





