Alors que les hommages de stars pleuvent à la suite de la mort de Matthew Perry, on découvre également des pans insoupçonnés de celui qui restera à jamais Chandler Bing, dans Friends pour le public. Ainsi, Gwyneth Paltrow, particulièrement touchée, a dévoilé le flirt estival qu’elle a eu avec l’acteur, avant que l’un et l’autre ne soient révélés au grand public.

« Je suis très triste aujourd’hui »Peu de temps après, les deux anciens tourtereaux ont connu chacun de leur côté un succès planétaire. « Il avait tourné le pilote de Friends, mais il n’avait pas encore été diffusé. Il était nerveux, espérant que sa chance tournait enfin. Ce fut le cas », ajoute-t-elle en légende d’une photo de son ancien amour d’été.

