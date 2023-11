Guillaume Tabard: «De l’affaire Markovic au destin de Pompidou, splendeur et misère des courtisans»

L’un des plus embrouillés aussi, et il fallait bien le talent d’investigation et la plume acérée d’Hervé Gattegno pour le démêler et en faire un récit qui se dévore comme un roman policier.

SUDOUEST: « Netanyahou, sorte de nazi sans prépuce », indignation après une chronique de Guillaume Meurice sur France InterL'humoriste a déclenché l'indignation générale après avoir comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à une « sorte de nazi sans prépuce » dans une chronique sur France Inter.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Guerre Israël-Hamas : des propos de Guillaume Meurice et de Caroline Fourest choquentChronique de l'humoriste Guillaume Meurice, propos sur BFMTV de Caroline Fourest: l'Arcom va instruire au moins deux séquences liées au conflit entre Israël et le Hamas.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

20MINUTES: – Israël : Saisines de l'Arcom pour des propos de Guillaume Meurice et Caroline FourestSur France Inter, Guillaume Meurice a évoqué l'idée pour Halloween d'un « déguisement Netanyahou », « une sorte de nazi mais sans prépuce »

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

LEPOINT: « Netanyahou, un nazi sans prépuce » : la directrice de France Inter se désolidarise de Guillaume MeuriceLa directrice de France Inter, Adèle Van Reeth, a réagi aux propos du chroniqueur Guillaume Meurice sur son antenne.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

LEHUFFPOST: Guillaume Meurice sur France Inter : indignations après sa chronique sur Netanyahou « sorte de nazi sans prépuce »L'humoriste a déclenché un véritable tollé après une chronique dans « Grand Dimanche Soir » comparant le Premier ministre israélien à « une sorte de nazi, mais sans prépuce ».

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Classement Choiseul 2023 : Guillaume Coulomb, directeur général de la corderie DorLe commissaire aux comptes a pris les commandes de la corderie Dor en 2017.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕