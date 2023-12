Guerre ouverte entre le gouvernement et Vinci Autoroutes

C'est une guerre ouverte que se mènent, ces dernières semaines, le gouvernement et Vinci Autoroutes. Une guerre qui finira sous les colonnes la Justice. L'exécutif a fait le choix, dans son projet de loi de finances pour 2024 (PLF), d'introduire une taxe sur les superprofits 'essentiellement entre les grandes concessions autoroutières et les grands aérodromes'. Le PLF sera adopté (par 49.3) dans les prochains jours, taxe inclue.

Le dispositif fiscal doit rapporter 600 millions d'euros la première année pour financer le 'plan d’avenir pour les transports'. Forcément, avec une taxe supplémentaire, les sociétés d'autoroutes pestent et menacent, selon nos confrères du Parisien, de hausses importantes sur de nombreux tronçons autoroutiers à partir de 2025. Impossible selon le gouvernement, dont les éléments de langage ciblent très clairement Vinci. Une guéguerre qui pourrait heurter le portefeuille des automobiliste





