Guerre Israël-Hamas : « On ne peut plus fermer les yeux sur la tragédie humaine à Gaza »

depuis samedi dernier ne sont qu’une goutte d’eau par rapport à l’océan des besoins qui précédaient la guerre, et qui sont aujourd’hui démultipliés par le million de civils déplacés dont 600 000 sont réfugiés dans les locaux de l’UNRWA.Et surtout, nous attendons toujours le carburant. Il nous reste une journée de réserve. On doit rationner. Faire des choix terribles.

Concrètement, comment parvenez-vous à assurer l’accueil de 600 000 Gazaouis dans vos locaux et la continuité des soins dans vos centres de santé ?. Ingérable. Nous avons 13 000 employés, mobilisés sur tous les fronts. Les gens sont entassés les uns sur les autres. On abrite 10 000 personnes dans une base logistique qui compte seulement 2 toilettes.

Cela sera-t-il possible étant donné qu’Israël a promis de refuser de délivrer des visas aux représentants de l’ONU, à la suite deÀ part les camions, personne ne peut entrer dans Gaza à l’heure actuelle. C’est en cours de négociation. Nous ne sommes pas directement touchés par la problématique des visas, bien que les déclarations d’Israël puissent nous poser un souci. headtopics.com

