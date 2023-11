Guerre Israël-Hamas : mort de Shani Louk, prise en otage par le Hamas lors de la rave party

La jeune femme avait été enlevée par le Hamas le 7 octobre lors d’une rave party au sud d’Israël. Le corps de Shani Louk, à moitié dénudé, à l’arrière d’un pick-up, avait permis de voir une partie des atrocités commises par le Hamas,. « Malheureusement, nous avons appris hier que ma fille n’était plus en vie », a-t-elle déclaré.

Vidéo. Attaque d’un festival électro en Israël : 260 corps retrouvés, des otages... Que sait-on sur cette rave-party ? Grand rassemblement de la mouvance hédoniste psytrance, la rave-party attaquée samedi par des combattants palestiniens s’intitule Supernova. C’était la première édition en Israël du mastodonte brésilien « Universo Paralello », organisé par Tribes of Nova's mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

