Guerre Israël-Hamas : les journalistes victimes de frappes au Liban ont bien été « ciblés », accuse Reporters sans frontières

30/10/2023 14:05:00 lobs

Les frappes qui ont touché le sud du Liban le 13 octobre ont tué Issam Abdallah, journaliste pour l’agence Reuters, et blessés six de ses confrères de l’AFP et de la chaîne Al-Jazeera.