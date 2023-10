Guerre Israël-Hamas : les communications coupées à Gaza après d’intenses frappes israéliennes

mène vendredi soir d’intenses bombardements, « sans précédent » depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment dans la ville de Gaza, selon des images et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Les communications et l’internet ont été coupés dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien.Les frappes israéliennes ont commencé à 19 h 00 locales et se poursuivaient plus d’une heure plus tard.

En riposte à ces frappes, la branche militaire du Hamas a annoncé sur la messagerie Telegram le tir de « salves de roquettes en direction des terres occupées (Israël, NDLR) en réponse aux massacres contre les civils » dans le territoire palestinien de Gaza. headtopics.com

