Guerre Israël-Hamas : la tension monte entre l'État hébreu et la Russie

La visite de représentants du Hamas dans la capitale russe ce jeudi a changé la donne et suscité la colère officielle d’Israël. Ce vendredi 27 octobre, la Russie lui répond.Vladimir Poutine avait attendu une semaine avant d’appeler Benyamin Netanyahu et de faire savoir qu’il présentait ses condoléances «». Un geste contraire aux usages diplomatiques avec un pays considéré comme un partenaire proche.

Avec la visite du Hamas à Moscou, cette fois, Israël signifie qu’une ligne rouge a été franchie, et a déclaré via son ministère des Affaires étrangères jeudi soir « considérer l'invitation de hauts responsables du Hamas à Moscou, comme une mesure obscène qui soutient le terrorisme et légitime les atrocités des terroristes du HamasLe mot « terrorisme », lui, n’est apparu pour la première fois dans la bouche de Vladimir Poutine qu’il y a deux jours.

». À aucun moment, Vladimir Poutine ne nomme le Hamas, ni ne le rend responsable. L’organisation n’est du reste pas labellisée comme «» par Moscou et se rend régulièrement dans la capitale russe. Il est à noter que les talibans sont eux classés « terroristes » par la Russie, mais que leurs délégations se rendent régulièrement dans le pays. headtopics.com

Nous condamnons fermement le recours à des méthodes terroristes, y compris le meurtre de civils, la prise en otage de femmes, de personnes âgées et d'enfants, qui doivent être libérés (...). Il est absolument inacceptable de nous accuser de soutenir le terrorisme (...) de remettre en question le travail ciblé de notre pays pour résoudre les tâches humanitaires (...

