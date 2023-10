Guerre Israël-Hamas: la difficulté d'informer depuis Gaza

Des journalistes assistent à l'évacuation d'un blessé par les secours, dans la bande de Gaza, le 16 octobre 2023.On compte plus de 2 000 journalistes étrangers présents en Israël, dont 358 Américains, 281 Britanniques et 221 Français… Face à cela, combien d’envoyés spéciaux à Gaza pour rendre compte des frappes aériennes, des déplacements de population ou du blocus que subissent les Gazaouis ? Aucun.

Les accès par Israël comme par l’Égypte sont bloqués, cadenassés, et même si certains médias ne désespèrent pas de rentrer, ils doivent penser aux risques qu’ils font courir à leurs journalistes qui peuvent être tués par un tir ou même enlevés.

Ils doivent faire face aux pénuries d’eau ou d’électricité et à un accès de plus en plus réduit à Internet, ce qui fait craindre à Reporters sans frontière un «». Aujourd’hui, les journalistes palestiniens sont difficilement joignables et ils ont eux-mêmes énormément de mal à joindre leurs sources au cœur de la situation catastrophique que connaît Gaza. headtopics.com

En même temps, ces voix et ces regards sont incroyablement précieux, au moment même où chaque rédaction mesure la disproportion entre l’abondance d’images en provenance d’Israël et la fragilité des reportages venant de Gaza. Car face à des opinions chauffées à blanc, où l’émotion domine, il est tenant de reprendre des vidéos de propagande ou des réseaux sociaux, et de prêter le flanc à des manipulations.

