Guerre Israël-Hamas : l'Egypte va aider à évacuer '7000 étrangers' de la bande de Gaza... le point sur la situation

'Si ce générateur s'arrête, la prochaine annonce sera la mort de bébés sous incubateurs, la mort des patients sous ventilateurs, la mort des patients dans les soins intensifs et les salles d'opération'.

LESECHOS: Guerre Israël-Hamas : L'Egypte entrouvre sa frontière aux blessés et étrangers à GazaL'unique poste-frontière entre l'Egypte et Gaza a ouvert ses portes pour l'évacuation de plusieurs centaines de blessés et ressortissants étrangers. Le passage de l'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne reste lui limité.

EUROPE1: Israël-Hamas : un premier groupe d'étrangers et de binationaux arrivé en Egypte depuis GazaCe mercredi, selon un responsable égyptien, un premier groupe, notamment de femmes et d'enfants, étrangers ou binationaux sont arrivé en Égypte après être sortis de la bande de Gaza bombardée sans répit par Israël.

LE_FIGARO: Conflit Hamas-Israël : cinq Français ont été évacués de la bande de Gaza vers l’ÉgypteSoixante-seize blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués dans la journée.

LADEPECHEDUMIDI: Guerre Israël-Hamas : cinq Français parmi les personnes évacuées de Gaza en EgypteLes cinq Français évacués sont des humanitaires, selon des sources d'ONG. Au total, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués mercredi de la bande de Gaza, selon un responsable égyptien.

RFI: Guerre Israël-Hamas: premières évacuations d'étrangers et de blessés de Gaza vers l'ÉgypteDes dizaines de binationaux, d’étrangers et des blessés palestiniens ont été évacués de Gaza vers l’Égypte via le point de passage de Rafah ce mercredi 1er novembre. Il s’agit des premières évacuations depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre.

CNEWS: Israël-Hamas : cinq Français figurent parmi les personnes évacuées de Gaza en Égypte ce mercrediPlus de 400 personnes ont été évacuées de Gaza ce jeudi, et transférées vers l’Égypte. Ce premier groupe comporte cinq ressortissants français, selon le Quai d’Orsay.

