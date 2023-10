Guerre Israël-Hamas : l'Assemblée générale de l'ONU demande une 'trêve humanitaire immédiate'

La résolution non contraignante, fustigée par Israël et les Etats-Unis qui ont dénoncé l'absence de mention du Hamas, a recueilli sous les applaudissements 120 votes pour, 14 contre, et 45 abstentions, sur les 193 membres de l'ONU.