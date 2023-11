Guerre Israël-Hamas : l’Amérique rattrapée par le Proche-Orient

30/10/2023 13:32:00 lobs

Après l’attaque du Hamas contre Israël, les Etats-Unis, dont on a tant théorisé qu’ils ne voulaient plus être le gendarme de la région, se retrouvent à déployer des porte-avions en Méditerranée orientale et à mener des raids de F16 contre des cibles iraniennes en Syrie.