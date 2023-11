Guerre Israël-Hamas, jour 27 : plus de 20 000 blessés à Gaza, l’ONU dénonce de possibles crimes de guerre

« La France est profondément inquiète du très lourd bilan pour les populations civiles palestiniennes des frappes israéliennes contre le camp de Jabaliya et exprime sa compassion à l’égard des victimes », indique la diplomatie française dans un communiqué.

