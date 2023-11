Guerre Israël - Hamas : Joe Biden appelle à une « pause »

Une première opération d'évacuation a par ailleurs permis mercredi à 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux de quitter le territoire via le poste-frontière de Rafah.> L'ONU évoque de possibles « crimes de guerre »> Suivez les événements du jeudi 2 novembre« Je pense qu'il faut une pause.

« Je suis celui qui a convaincu Bibi (Benyamin Netanyahou, NDLR) d'appeler à un cessez-le-feu pour faire sortir les prisonniers. Je suis celui qui a parlé (au président égyptien) Sissi pour le convaincre d'ouvrir la porte », à savoir le point de passage de Rafah au sud de la bande de Gaza, s'est-il encore défendu.« Plus de 20.

07h00 - Au moins 195 Palestiniens tués dans l'attaque d'Israël contre le camp de Jabaliya, selon le Hamas Les frappes aériennes menées en début de semaine contre le camp de réfugiés de Jabaliya ont fait près de 200 blessés, selon le service de presse du gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas. Quelque 120 personnes sont toujours portées disparues et au moins 777 autres ont été blessées.

Israël a bombardé à deux reprises le camp de réfugiés de Jabaliya mardi et ce mercredi, provoquant d'importants dégâts matériels dans ce territoire minuscule très densément peuplé.

